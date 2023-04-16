شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 10.. منى زكى تنهار بعد هروب ابنها لـ دياب وعلى الطيب يعيده لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، محاولة "حنان" منى زكي الاتصال بابنها "ياسين" عمر شريف، والوصول إليه بعدما هرب بسبب ضربها له ولكنها فشلت في الوصول إليه بعدما قام برفض مكالماتها.

واتصل "ياسين" بخالته "سناء" مها نصار، وحاولت التحدث معه وإقناعه بالعودة للمنزل، وبعدما أخبرها بموافقته، واتصلت بـ"حنان" وأخبرتها بما دار في المكالمة، اطمأنت، ولكن غاب "ياسين" لوقت كبير، حيث اتصل بعمه "صالح" دياب، واضطرت "سناء" الاتصال به وسمعت صوت القطار وعلمت بأنه استقل القطار للذهاب إلى الإسكندرية.

وبمجرد علم "حنان" بما حدث، ذهبت مسرعة وساعدها في ذلك "زكريا" في أن يذهب بسيارته، ولكن "حنان" لم تلحق بالقطار، حيث تحرك بمجرد وصولها، وأخبرها "زكريا" بأنهم سيذهبون بالسيارة خلف القطار، وبعد ذهابهم وبحثوا داخل القطار ولكنهم لم يجدوا "ياسين".

في المقابل وجد "إبراهيم" على الطيب "ياسين" في محطة القطار، وقبل أن يسأله عن سبب مجيئه، جاء في نفس الوقت "صالح" دياب وتقابل معه، وعرض "إبراهيم" عليهم أن يوصلهما، وبعد توصيلهما، ونزول "صالح" من السيارة ذهب بـ"ياسين" مسرعا، وأعاده إلى والدته "حنان".

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10



مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10



مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10