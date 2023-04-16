بالصور.. أميرة الدراما إيمان العاصى الأكثر بحثاً على جوجل بعد تألقها فى "جعفر العمدة" متفوقة على منى زكى وياسمين عبد العزيز

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت أميرة الدراما إيمان العاصى، ترند محرك البحث جوجل، واحتلت قائمة الأكثر بحثاً بعد تألقها بشخصية"دلال" فى مسلسل "جعفر العمدة" متفوقة على منى ذكى وياسمين عبد العزيز ومنة شلبى، بعد أن شهدت شخصيتها فى المسلسل تحولات درامية مشوقة.

وتألقت إيمان العاصي فى شخصية "دلال" حيث تشهد جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا حلقة تلو الأخرى، بعد ما انكشف الخط الدرامى للأحداث وتبين أنها كلمة السر وراء كل ما حدث لعائلة "جعفر العمدة"، ونظرا لنجاح الشخصية اتخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيتها مادة للسخرية على الأشخاص الذين يحملون فى صدورهم غلا وحقدا تجاه الآخرين، يأتى ذلك بعد أن نجحت إيمان العاصي فى تجسيد الشخصية ببراعة وحرفية.



وتحمل الحلقات المقبلة مفاجآت كبيرة بين "دلال" و"جعفر العمدة" خاصة بعد أن شاهدها جعفر فى المستشفى التى يعالج بها "بلال شامة" يجسده مجدى بدر، وذلك في الوقت الذى بدأت فيه "صفصف" هالة صدقي بالشك فى "دلال"، وإبلاغ جعفر بشكوكها، وقدمت إيمان العاصى مشاهد تمثيلية رائعة ومؤثرة، تارة وهى تتكلم وتنفعل مع ماضيها وذكرياتها، وتارة أخرى دون أن تنطق

بحرف واحد، معتمدة فى ذلك على انفعالاتها ونظراتها وبكائها.

استطاعت أميرة الدراما إيمان العاصى أن تلفت الأنظار اليها من أول مشهد فى المسلسل بسبب ظهورها بلوك جذاب ومختلف عن الأعمال الدرامية التى قدمتها من قبل، وجذبت الجمهور بأدائها المميز، والمختلف، وكسبت الرهان على نجاح الشخصية وتمردها على جميع الشخصيات التى قدمتها من قبل.



مسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، ايمان العاصي ، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.