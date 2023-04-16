شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 10.. منى زكى تضرب ابنها وتتسبب فى هروبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، مشهد محاولة "صالح" دياب العمل فى ورشة والده الخاصة بالحدادة، ولكنه لا يعلم أسلوب المهنة ما تسبب في إحراج زبون له بأنه لم يستطع أن ينجز له الباب الحديد.

ذهبت "حنان" منى زكي إلى المنزل ولكنها لم تجد ابنها "ياسين"، وسألت "زكريا" أحمد خالد صالح عنه، ولكنه أخبرها لا يعلم شيئًا عنه، وبحثت عنه في الشارع ووجدته يلعب الكرة مع بعض من أصدقائه، وعاملته بشك عنيف وقامت بضربه وتعنيفع أمام زملائه بعدما ترك شقيقته على الرصيف بجواره أثناء لعبه كرة القدم، وقامت بتمزيق الكرة ما أغضب "ياسين" عمر شريف وتركها وفر هاربًا.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



تحت الوصاية الحلقة 10