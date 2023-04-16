شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 10.. منى زكي تبدأ رحلتها مع المطعم وتبيع صيد مركبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بمشهد فلاش باك أثناء ذهاب "حنان" منى زكى، لمدرسة ابنها ولكنها تفاجأت بتغيبه، واكتشفت أنه ذهب إلى ورشة الحدادة التى يملكها جده للعمل معه، وقامت بضربه وتعنيفه لما فعله، كما حدث بينها وبين والد زوجها مشادات لتشجيع ابنها على ذلك.

وبدأت الحلقة نفسها، بـ "حنان" أثناء طالعة الصيد مع الصيادين، وقررت أن تصطاد الأسماك بالإضافة للجمبرى، وأحضرت براميل مياه وأنابيب أكسجين، ووضعت السمك فيه، وقامت بافتتاح المطعم الذي شاركت فيه "رجاء"، ووضعت الأسماك في أحواض حتى يكون السمك طازجا وقت شراء الزبون له.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



تحت الوصاية الحلقة 10