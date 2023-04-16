شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 25.. شاهد مايان السيد لما تعمل بنت كيوت وترد على عنبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثًا متسارعة، وأثناء الذهاب إلى الفيوم تعطلت سيارة بويكا - عنبة وحاولت الدكتورة سميحة أن تستنجد بالضابط حسام، حيث تعطلت السيارة فى الصحراء، كما دخل عنبة فى نقاش مع سامح وقال له خلى بالك من الحريم لغاية ما أشوف حد يجى يساعدنا، لتحاول سماح الرد عليه، لتقول له: "حرمت عليك عشتك" كما لو أنها ترد عليه اعتراضًا منها علي الكلمة بشكل كوميدى.



1000 حمد لله ع السلامة

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

يذكر أن مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة يعرض علي قناة cbc، فى تمام التاسعة إلا ربع، ويعاد فى اوقات،

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.