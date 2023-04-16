شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم DUNGEONS AND DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت اليوم دور العرض المصرية فيلم المغامرات والأساطير الأمريكي DUNGEONS AND DRAGONS: HONOR AMONG THIEVES.

في إطار من المغامرات المليئة بالإثارة تدور أحداث الفيلم حول انطلاق لص وسيم ومجموعة من المغامرين بشكل غير متوقع في عملية سرقة ملحمية لاستعادة آثار مفقودة، ولكن سرعان ما تنحرف الأمور بشكل خطير عندما يدخل الفريق في مواجهة مع الأشخاص الخطأ.

يستعيد الفيلم الروح المرحة للعبة تقمص الأدوار الأسطورية Dungeons & Dragons ولكن هذه المرة يأتي بها إلى شاشة السينما الكبيرة لتحقيق مزيد من المتعة والإثارة.



فيلم المغامرات

جاء الإعلان الرسمي للفيلم حاملا أجواء الأساطير والفانتازيا، ويبدو من الإعلان أن أحداث الفيلم تدور في حقبة زمنية تاريخية قديمة غير محددة، يغلب عليها الطابع الأسطوري، ويظهر اللص ومجموعة المغامرون وهم ينخرطون في العديد من المواجهات والتي تشمل صراعات عنيفة مع مجموعة مختلفة من مخلوقات غريبة تشبه التنانيين.

كتب الفيلم وأخرجه كل من جوناثان جولدشتاين و جون فرانسيس دالي، وشاركهم في الكتابة مايكل جيليو، أما قصة الفيلم فهي لـ كريس مكاي ومايكل جيليو، وقصة الفيلم مبنية على لعبة الطاولة DUNGEONS & DRAGONS من ابتكار شركة الترفيه والألعاب HASBRO.

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم منهم كريس باين، ميشيل رودريجيز، صوفيا ليليس، ريج جان بايدج، جاستيس سميث، هيو جرانت، كلوي كولمان، وديزي هيد.