شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 25.. الكبير يعاتب مربوحة بسبب حفنى الديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاتب الكبير "أحمد مكى" زوجته مربوحة "رحمة أحمد" لحضورها قراية فاتحة عمته الكبيرة فحت "سما إيراهيم" على حفنى الديب "كمال أبو رية" زعيم المطاريد خلال أحداث الحلقة الخامسة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، وتحدث معها أنه من زمان يبحث عنه نتيجة الخلافات التى بينهما وطلب منها أن تبلغه إذا جاء إلى الدوار مرة أخرى حتى يمسكه.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.