شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 25 .. كمال أبو رية يطلب يد سما إبراهيم للزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حفنى الديب، زعيم المطاريد "كمال أبو رية"، لطلب يد الكبيرة فحت "سما إبراهيم" خلال أحداث الحلقة الخامسة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، واستعجل جونى بقراءة الفاتحة قبل أن يدخل الكبير الدوار للاعتراض على زواجه وأنه يبحث عن حفنى لأنه مجرم خطير، كما اتضح أيضًا أن حفنى حرامى وسرق بعض الأشياء من الدوار.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.