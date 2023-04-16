مسلسل تغيير جو الحلقة 10 "مواعيد وقنوات العرض"

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض مسلسل تغيير جو ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، بطولة النجمة منة شلبي وإياد نصار ومجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية.

يذاع مسلسل "تغيير جو" على شاشة قناة «mbc مصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويعاد في الساعة 3:30 صباحاً، كما يعرض على «mbc مصر 2» في الساعة الواحدة صباحًا ويعاد الساعة 1 ظهرًا، كما يعرض عبر منصة «شاهد» الرقمية.

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يتعاون النجمان إياد نصار ومنة شلبي في عمل درامي جديد تحت عنوان "تغيير جو"، الذي ينافس ضمن الماراثون الرمضاني الحالي 2023.

مسلسل "تغيير جو" يعرض في رمضان على

شاشة Mbc مصر، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ومن بينهم النجم إياد نصار، ميرفت آمين ومنة شلبي.

تدور أحداث المسلسل «تغيير جو»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.