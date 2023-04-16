المداح أسطورة العشق الحلقة 26 .. مواعيد وقنوات العرض

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض شاشة Mbc مصر مسلسل "المداح أسطورة العشق"، بطولة النجم حماده هلال، وذلك ضمن الماراثون الرمضاني الحالي.

ويذاع مسلسل المداح أسطورة العشق في تمام الثامنة مساءً على شاشة Mbc مصر، ويعاد في العاشرة مساءً على Mbc مصر 2.

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مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري، من إخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٣ على "MBC مصر".

المداح أسطورة الوادي

وكان قد عرض الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، ضمن

الماراثون الرمضاني

الماضي 2022، وتدور أحداثه حول "صابر"، الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية، سيما من يعانون من المس الشيطاني، أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها.

وينطلق بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويُسافر إلى الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتنطلق به الأحداث من مدينة لأخرى وتحمل له الأقدار الكثير من الأحداث والمواقف الصعبة.