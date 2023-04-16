ياسر جلال: محمد السعدى ومها سليم وفرا لنا كل الإمكانيات

القاهرة - سامية سيد - تحدث النجم ياسر جلال عن تقديمه فكرة الـ15 حلقة فى مسلسل علاقة مشروعة، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": المسلسل‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬15‭ ‬أو‭ ‬30‭ ‬حلقة‭ ‬أو‭ ‬أيًا‭ ‬كان‭ ‬العدد،‭ ‬المهم‭ ‬هل‭ ‬هو‭ ‬مكتوب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬لأن‭ ‬الفكرة‭ ‬والموضوع‭ ‬نفسه‭ ‬الذى‭ ‬ستتم‭ ‬مناقشته‭ ‬وطريقة‭ ‬البناء‭ ‬الدرامى ‬‬بتفرض‭ ‬يكون‭ ‬المسلسل‭ ‬كام‭ ‬حلقة،‭ ‬فمش‭ ‬عيب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬فى‭ ‬30‭ ‬حلقة‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬ولكن‭ ‬العيب‭ ‬يكون‭ ‬فى‭ ‬مط‭ ‬وتطويل‭ ‬عشان‭ ‬أغطى‭ ‬عدد‭ ‬الحلقات،‭ ‬وكان‭ ‬زمان‭ ‬موجود‭ ‬والدراما‭ ‬المصرية‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬ابتدع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬وكان‭ ‬فى‭ ‬مسلسلات‭ ‬7‭ ‬حلقات‭ ‬و13‭ ‬حلقة،‭ ‬وفكرة‭ ‬عودة‭ ‬المسلسلات‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬حلقة‭ ‬وكمان‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬"حرب" ‬10 ‬حلقات‭ ‬بطولة‭ ‬أحمد‭ ‬السقا‭ ‬ومحمد‭ ‬فراج‭ ‬ده‭ ‬شىء‭ ‬صحى‭ ‬وجميل‭.‬

وعن صعوبات دوره فى مسلسل علاقة مشروعة قال ياسر جلال: الصعوبات‭ ‬العادية‭ ‬والإرهاق‭ ‬اللى‭ ‬بينتج‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬ساعات‭ ‬العمل‭ ‬الطويلة،‭ ‬وشغلتنا‭ ‬فى‭ ‬حد‭ ‬ذاتها‭ ‬صعبة‭ ‬ومحتاجة‭ ‬مجهود‭ ‬بدنى‭ ‬وذهنى‭ ‬ونفسى‭ ‬غير‭ ‬طبيعى‭ ‬فده‭ ‬كلها‭ ‬صعوبات،‭ ‬والشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬متمثلة‭ ‬فى‭ ‬المنتج‭ ‬محمد‭ ‬السعدى‭ ‬والمنتجة‭ ‬مها‭ ‬سليم‭ ‬وفرا‭ ‬لنا‭ ‬كل‭ ‬الإمكانيات،‭ ‬وكان‭ ‬معنا‭ ‬مخرج‭ ‬كبير‭ ‬وهو‭ ‬الأستاذ‭ ‬خالد‭ ‬مرعى‭ ‬شخص‭ ‬مهذب‭ ‬ومحترم‭ ‬والشغل‭ ‬معه‭ ‬ممتع‭ ‬وبيخرج‭ ‬أحلى‭ ‬ما‭ ‬فى‭ ‬الممثل،‭ ‬وأنا‭ ‬بكون‭ ‬حريص‭ ‬أن‭ ‬الجو‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬اللوكيشين‭ ‬تكون‭ ‬علاقتى‭ ‬طيبة‭ ‬بزملائى‭ ‬وبنضحك‭ ‬وبنهزر‭ ‬وعشان‭ ‬كده‭ ‬بيطلع‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭.‬

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.