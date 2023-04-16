شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. هل يتصرف جعفر بعد تعرض عايدة للإجهاض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الليلة على شاشة قنوات dmc مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25، بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، إذ انتهت الحلقة على قيام عدد من السيدات التي استأجرتهم دلال (إيمان العاصي) بمحاولة ضرب عايدة (زينة) وإجهاض طفلها، بعد أن كشفت الحلقات الماضية على عدم قدرة دلال على الخلفة.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25 معرفة هل يستطع جعفر (محمد رمضان) اللحاق بعايدة قبل إجهاضها على يد السيدات وإنقاذ جنينها، أم تفقده؟، وهل يعلم أن بلال شامة (مجدي بدر) ما زال على قيد الحياة؟ وهل يحكي له بلال عن هوية من فعله ذلك بطفله؟.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.