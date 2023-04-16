“منشفة من توقيعه” .. هدية جورج وسوف إلى ليونيل ميسي

كتب امير فتحي في الأحد 16 أبريل 2023 05:51 مساءً - كشف الفنان السوري جورج وسوف عن اهدائه لنجم منتخب الأرجنتين ونادي باريس سان جيرمان ليونيل ميسي “منشفة” من توقيعه .
نشر جورج وسوف صورتين عبر حسابه على موقع “انستجرام” لليونيل ميسي، ظهر بهما وهو يحمل “المنشفة” المهداة له من جورج وسوف .
وحملت المنشفة التي أرسلها سلطان الطرب إلى محل إقامة “ميسي” في باريس توقيع جورج وسوف، وكتب عليها : “إلى ميسي” .
فيما كتب الفنان جورج وسوف في تعليقه على الصور معربا عن حبه للأرجنتيني ليونيل ميسي: “إلى ميسي، مع الحب .. جورج وسوف” .
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