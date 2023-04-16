شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا بمناسبة افتتاح نادى وادى دجلة دمياط 27 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم أندية وادى دجلة -أكبر أندية خاصة في مصر- حفلًا غنائيًا، يوم الخميس الموافق 27 أبريل، بنادي دمياط الجديدة، ويحيي الحفل المطرب محمد حماقي، وذلك بمناسبة الافتتاح الرسمي لنادي وادى دجلة دمياط لخدمة الأعضاء بمنطقة الدلتا.

وأتمت أندية وادى دجلة، الاستعدادات لإقامة حفل ضخم للنجم محمد حماقي، بنادي دمياط الجديدة، والذي من المتوقع أن يحضره عددًا كبيرًا من أعضاء النادي، وسيقدم خلاله الميجا ستار "حماقي" باقة من أروع أغانيه الجديدة.





ونجحت وادى دجلة، في افتتاح تاسع نادي بالحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، على مساحة 14 فدانًا يضم ملاعب ومباني اجتماعية بمستوى متميز وفقًا لأحدث المعايير العالمية بما يحقق قيمة مضافة للمنشآت الرياضية في منطقة الدلتا.

وسبق أن أقامت أندية وادى دجلة، في يوليو الماضي، حفلًا غنائيًا بمناسبة افتتاح نادي جديد بمدينة أسيوط الجديدة، أحياه إيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وهشام عباس.





ونجحت أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 أكاديمية رياضية مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة. كما تعتزم أندية وادى دجلة علي استكمال سلسلة توسعاتها في المحافظات بافتتاح فروع جديدة في منطقة الدلتا وصعيد مصر في خلال الفترة المقبلة.