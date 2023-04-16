شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تشكر جموع فنانى مصر وتشيد بموسم دراما رمضان 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، على توجيه الشكر باسمه وباسم نقابة المهن إلى جموع فنانى مصر خلال بيان أكد فيه مساندة ودعم النقابة لكل أفراد صناعة الدراما الرمضانية 2023، واصفًا إياهم بالنجوم العريقة مشيدًا بالصاعدين، كما أكد أن تلك الأعمال أمتعت المشاهد المصرى والعربى على حد سواء.

واستكمل في البيان: "كلنا سعادة وثقة في قدراتكم على النهوض بالدراما التليفزيونية بتضافر الجهود والعمل المتواصل والصدق في تقديم المزيد من إبداعاتكم التي تساهم في مسيرة الحياة الفنية التلفزيونية على مر العصور".