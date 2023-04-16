حفلات تقويم الرياض| ليلتان من التراث الغنائي السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - في سهرة غنائية تراثية من السعودية، يشارك أبرز أصوات الخليج في "ليلة من الزمن الجميل"، لرواد الأغنية السعودية بأصوات معاصرة، وذلك ضمن فعاليات تقويم الرياض التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء.

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من المقرر أن تقام الليلة الأولى في الـ27 من أبريل مع الفنان الكبير عبدالله الرويشد والفنان راشد الفارس والفنانة وعد والفنانة داليا مبارك

الثانية على التوالي في الـ 28 من أبريل مع الفنان الكبير خالد عبدالرحمن والفنان فهد الكبيسي والفنان عايض يوسف والفنان دحوم الطلاسي.

تقام الأمسيتان في العاصمة الرياض على مسرح محمد عبده أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

فعاليات تقويم الرياض 2023

بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقفية على مدار 90 يومًا.

فعاليات موسم الرياض 2022:

بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الــ 21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

موسم الرياض 3 ومناطق جديدة لاستقبال فعالياته:

أوضح المستشار تركي آل شيخ في المؤتمر الصحفي الخاص بفعاليات موسم الرياض لعام 2022، أن الموسم الجديد يضم 15 منطقة، تتميز كل واحدة منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة "بوليفارد وورلد" التي تضم ثقافات وأجواء دول حول العالم عدة، تتمثل في: أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافة إلى فينيسيا الإيطالية، إذ ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.

الدورات السابقة لموسم الرياض:

يُذكر أن الدورة الأولى من موسم الرياض انطلقت في 2019 تحت شعار "هنا الرياض.. تخيَّل"، في الـ11 من أكتوبر، واستمرت فعالياته لمدة 70 يومًا، والنسخة الثانية كانت بعنوان "تخيل أكثر"، التي بدأت في 20 أكتوبر 2021، وجاءت بأكثر من 7500 فعالية عالمية بين الحفلات الغنائية والأنشطة الترفيهية والثقافية المختلفة.