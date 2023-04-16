شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 10.. كيف يتصرف ياسين بعد خناقته مع والدته وما مصير الجدد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الليلة على شاشة قنوات DMC مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10، بعد أن شهدت الحلقة الماضية نجاح حنان (منى زكي) في جذب البحرية إليها والعمل معها مرة أخرى بعد تركهم العمل على المركب، وإخبارهم أنه عليهم اصطياد سمك وجمبري هذه المرة، ومحاولتها إقناع السيدة رجاء (ماجدة منير) أن تشاركها في المطعم.

ومن المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل تحت الوصاية الحلقة 10 معرفة كيف يكون رد فعل ياسين (عمر شريف)، بعد خناقته من والدته خلال الحلقة قبل الماضية، وهل يترك لها المنزل؟ وكيف يكون مصير جد الأولاد (جميل برسوم) بعد إصابته بسكتة دماغية وبقائه في المستشفى فهل تنتهي حياته؟، وبعد تفكير حنان في فتح المطعم برفقة السيدة رجاء هل تنجح في إقناعها وافتتاح مطعم أسماك؟.



مسلسل تحت الوصاية

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

يعرض مسلسل تحت الوصاية بطولة النجمة منى زكي يوميا الساعة 7:45 مساءً، على شاشة قناة dmc، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء، كما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهراً، هذا بالإضافة إلى العرض على منصة watch it الساعة 8 مساء.



مسلسل تحت الوصاية

أبطال مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



مسلسل تحت الوصاية