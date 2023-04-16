شكرا لقرائتكم خبر عن The Super Mario Bros. Movie يحقق أعلى افتتاح لفيلم رسوم متحركة فى شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز فيلم لعبة الفيديو "سوبر ماريو" الشهيرة، 500 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، محطمًا الأرقام القياسية، حيث كسبت مغامرة الرسوم المتحركة 260.3 مليون دولار محليًا و248.4 مليون دولار دوليًا، وهذا يرفع من عائداتها فى جميع أنحاء العالم إلى 508.7 مليون دولار، ليكون الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2023 فى كل من شباك التذاكر العالمى والمحلى، متجاوزًا فيلم "Ant-Man and the Wasp: Quantumania".

كذلك أصبح فيلم " The Super Mario Bros. Movie" هو أكبر تعديل لألعاب الفيديو فى التاريخ، ويتصدر إجمالى مبيعات "Warcraft" و "Pokémon: Detective Pikachu".



شخصية ماريو الشهيرة

أسباب تأخير إنتاج الفيلم

فيلم "The Super Mario Bros. Movie" من إنتاج شركة Universal و Illumination و Nintendo وظل فى العمل منذ عقود، ويرجع جزء من التأخير إلى تردد Nintendo فى العودة إلى عالم الفطر وسوبر ماريو الشهير، على الشاشة بعد أن فشلت تجربة عام 1993 بطريقة مذهلة وتم الاستهزاء به باعتباره أحد أسوأ الأفلام التى تم إنتاجها على الإطلاق، وفقا لموقع variety.

لكن Illumination، التى أنتجت اعمال ناجحة مثل "Despicable Me" و "Sing"، عملت جنبًا إلى جنب مع Nintendo لإنصاف شخصية ماريو ذى الشوارب وشقيقه Luigi.



بوستر الفيلم

ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة من حيث الإيرادات منذ 2019

من بين الإنجازات البارزة الأخرى، أصبح الفيلم الآن ثانى أكبر فيلم رسوم متحركة منذ عام 2019 من حيث شباك التذاكر فى جميع أنحاء العالم، حيث يأتى متقدمًا على فيلم Demon Slayer: Mugen Train (494 مليون دولار) وخلف فيلم Minions: The Rise of Gru (942.5 مليون دولار)

ويؤدي كريس برات، صوت السباك الإيطالي، صاحب الشنب، أما جاك بلاك فيؤدي دور الشرير بوزر نافث النار.