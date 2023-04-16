روجينا تحتفل بانتهاء تصوير "ستهم" بالتزامن مع عيد ميلادها.. وتوجه رسالة لهؤلاء

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة روجينا، احتفالها بإنتهاء تصوير مسلسل"ستهم" الذي يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الحالي، بالتزامن مع عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 16 أبريل، معبرة عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

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انتهاء تصوير مسلسل ستهم



ونشرت روجينا العديد من الصور التي تجمعها مع زوجها الدكتور أشرف زكي وإبنتها مريم، وفريق عمل مسلسل"ستهم" من الاحتفال بعيد ميلادها وانتهاء تصوير المسلسل.

وعلقت روجينا على الصور، قائلة :" الحمد والشكر لله احلى فركش.. واحلى عيد ميلاد، ربنا يدمها نعمة علينا نعمة الحب والنجاح شكرا لكل كاست ستهم أمام الكاميرا وخلفها شكرا فريق الإخراج كنتوا ارجل رجالة زى ما اتعودت عليكم تعبتوا اوى بس كنتوا بتشتغلوا بمنتهى الحب".



وأضافت :"شكرا فريق التصوير من اشطر الناس محترمين وفنانين ومنتهى الذوق تربية الاستاذ رؤوف عبد العزيز شكرا فريق الانتاج انتاج محترم راقى دايما بيشتغلوا فى صمت شكرا مهندسة الديكور الفنانة الرقيقة على تعبك فى ديكورات صعبة جدا بس كنتى اد المسؤلية.



وتابعت :"شكرا كل من وراء الكاميرا الجنود العظماء شكرا الأساتذة الكبار استاذ جهاد سعد والمبدعه سلوى عثمان اتعلمت منهم كتير شكرا لكل زملائى اللى غمروني بكل الحب وعملوا أدوار عظيمة احسنتوا شكرا كل الشباب والبنات نورتوا مسلسل ستهم".



واستكملت:" شكرا الكاتب الرائع ناصر عبد الرحمن ملحمة فنية وقضية هامة تمس القلوب بكلماتك صغت نجاح ابطال ستهم موضوع محترم لقلم محترم".



ووجهت شكر خاص للمخرج رؤوف عبد العزيز، قائلة :"شكرا جدا استاذ رؤوف عبد العزيز المخرج الرائع الانسان الخلوق الفنان، أنت البطل الحقيقى لمسلسل ستهم تانى تعاون وتانى نجاح ربنا يجمعنا دايما على خير بالنجاح".



واختتمت حديثها، قائلة:" شكرا اشرف ذكى على دعمك وحبك لمسلسل ستهم انت الدافع والداعم فى كل اللحظات الصعبة من غير ك مشروع ستهم لم يظهر للنور، شكرا يارب مدد يارب مدد بلا عدد".



نجاح مسلسل ستهم



ومع اقتراب نهاية الموسم الرمضاني، نجح الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا في جذب الأنظار إليهم، وتحقيق ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والذي نالت العديد من الإشادات النقدية، ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.



ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

أبطال مسلسل ستهم



مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.