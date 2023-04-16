شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض الحلقة 25 من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة CBC اليوم الحلقة 25 من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، حيث تُعرض في تمام الساعة 4:30 مساء حصريًا، وتُعاد في تمام 11 مساء والإعادة الثانية في تمام 6:15 صباحا و9:45 صباحا ومنصة Watch it أيضا.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

وكانت الفنانة يسرا قد وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.