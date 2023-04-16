شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ترك يكتب: أحمد فهيم ومخزون أداء صادق في "سيد العمدة" و"عطية أبو عصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الممثل أحمد فهيم في دراما رمضان 2023، ليصبح حديث الشارع المصري والمتابعين لمسلسلات رمضان، بفضل دوريه المختلفين في مسلسلي "جعفر العمدة" و"عملة نادرة"، ليقدم واحدًا من أبرز أدواره هذا العام.

النجم أحمد فهيم بدور "سيد" فى مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، استحوذ على قلوب الجمهور، فالممثل الذى رأيناه شريرا فى دور "رأفت" بمسلسل "البرنس" منذ 3 أعوام رفقة محمد رمضان أيضا والمخرج محمد سامى، يظهر هذا العام بدور مغاير تماما.

في مسلسل "جعفر العمدة" جسد أحمد فهيم دور (سيد) الأخ الأكبر لـ (جعفر العمدة) لكنه ضعيف الشخصية ومهزوز نفسيا وقراراته خاطئة، ويعتمد بشكل كامل على شقيقه الأصغر، تلك التفاصيل الخاصة التي تحتاج إلى ممثل موهوب بالفطرة، يبحث فقط عن فرصة للظهور بدور يخدم طاقته الفنية، ويفجر مخزون أدائه الصادق.

نجح أحمد فهيم في رسم تفاصيل شخصية (سيد العمدة) الخارجية، عبر انحناء كتفه المتواصل وطريقة المشي وأيضا مظهره غير المهندم، كما اجاد التعبير عن أحاسيسها حتى في المشاهد الصامتة، ليعطي إحساسا لدى جمهور "جعفر العمدة" بصدق الشخصية.

يجمع أحمد فهيم بين خفة الظل التي تساعده على تجسيد الأدوار الكوميدية، وأيضا طاقات تمثيلية وقدرة على تجسيد الأدوار الصعبة، حتى أنه يخطف الأضواء من نصف فرصة، مثلما شاهدنا في دوره الصغير بمسلسل "ريح المدام" 2017رفقة أحمد فهي وأكرم حسني مجسدا دور (المعلم بسبوسة) صاحب الأفيه الشهير وقتها (فوق سطح الواد حمادة)، تماما مثلما فعل خاله الفنان الراحل خالد صالح الذي تألق بظهوره بدور قاضي في فيلم "محامي خلع" عام 2002 بعد سنوات من العمل بعروض مسرحية وأدوار صغيرة.

كما يتألق أحمد فهيم بشخصيته الصعيدية «عطية أبوعصاية» فى مسلسل «عملة نادرة» بطولة نيللى كريم، وهى شخصية قوية ومتسرعة، ولديها دافع قوى للانتقام.

مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.