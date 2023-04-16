الحلقة 24 من "ضرب نار".. وفاة طارق بسبب المخدرات ومهرة تطلب الطلاق من زيدان

ياسر رشاد - القاهرة - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 24 من مسلسل ضرب نار حيث يتواصل طارق مع مهرة ويخبرها بكم المعاناة التي يشعر بها حاليا بعد أن خذلها بسبب إدمانه للمخدرات، وأنه كان لا بد أن يكون شخصا آخر ويكون سندا لها بعد وفاة أبيهم، وفي النهاية يأتيها خبر وفاته.

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كما تقابل صفاء شقيقة زيدان (انتصار) سحر (مها نصار) لتغريها بالمال حتى تمسك على مهرة (ياسمين عبدالعزيز) أي شيء، وبالفعل تعرض على سحر 2 مليون لتنقل لها معلومات عن مهرة، لتخبرها سحر أن حسن ليس ابن زيدان (ماجد المصري) ولكنه الابن الحقيقي لجابر (أحمد العوضي)، كما تتصاعد المشاكل بين مهرة وزيدان، لتذهب إليه وتطلب منه الطلاق.

بينما يذهب جابر (أحمد العوضي) إلى نوسة (دنيا المصري) لمصالحتها بعد طردها من المنزل خلال الحلقة الماضية، ويعيدها معه، ويوعدها أن يقضي معها باقي اليوم.



تلقي مهرة (ياسمين عبد العزيز) اتصالا يخبرها بوفاة شقيقها طارق (أحمد غزي)، لتذهب مسرعة إلى مكان تواجده وتنهار من البكاء وهي تحتضن جثمانه، ثم دفنه وسط حزنها الشديد هي وشقيقتها بوجود زيدان (ماجد المصري) بجوارها، كما يتواجد جابر (أحمد العوضي) ولكن بشكل متخفي.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز، عبر شبكة قنوات ON بشكل حصري والإعادة على قناة ON DRAMA الساعة 8:15، التي تأتي بتردد 11861 رأسي خلال شهر رمضان، كما يتم عرض حلقات المسلسل عبر منصة

WATCH IT الرقمية، كما يتم عرض المسلسل على قناة on.

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان

على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

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