شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير عبد العزيز: القاعدة الجماهرية للعوضي وياسمين سبب مشاركتي فى ضرب نار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة تيسير عبد العزيز في مسلسل "ضرب نار" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي، حيث تقدم دور فتحية، واستطاعت تيسير أن تلفت الأنظار لها منذ أول ظهور بسبب أدئها المميز والصادق، وفي حوار لـ"الخليج 365" كشفت تيسير كواليس العمل في المسلسل ، كما كشفت استعدادها للدور ليظهر بهذا الشكل.

في البداية كيف جاء ترشيحك لدور فتحية بمسلسل ضرب نار؟ رشحت للدور من خلال مخرج العمل مصطفى فكرى والمساعد الأول مصطفى جبر، حيث لم يكن هذا هو العمل الأول الذي يجمعنا، فقد شاركت معهم في مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثاني والثالث حكاية "حبيبة أمها "وحكاية "مين طفي النور".

ما الذي دفعك للموافقة علي دور فتحية وكيف قمتي بالتحضير له؟ السبب الأول لموافقتي علي الدور كان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فهم لهم قاعدة جماهرية كبيرة وبالتأكيد سأستفاد من ذلك، فنجوميتهم الكبيرة وحب الناس لهم سر نجاح أعمالهم، بالإضافة إلى أن الدور باللهجة الصعيدية ومشاهدي أمام العظيمة سهير المرشدي وأحمد العوضي، فكل هذه الأسباب لم تجعلني أتردد لحظة للموافقة علي الدور.





اللهجة الصعيدية أحيانًا تقابل بالانتقاد فكيف أتقنتي اللهجة بهذه الطريقة؟ قدمت أعمالا صعيدية من قبل وأحمد الله لم أقابل أي انتقاد أو تعليق بالسلب علي اللهجة، فأنا تخرجتم المعهد العالي للفنون المسرحية، وكنا دائمًا نقدم مشاريعنا بالمعهد باللغة العربية الفصحي وأنا أعتقد أن الذي يعتاد التمثيل بالفصحي يستطيع تقديم أي لهجة، بالإضافة أنني ذاكرت الدور جيدًا وكان هناك مصحح لهجة صعيدي بالمسلسل وكنت دائما أراجع معه كل مشهد قبل التصوير.

يعد المسلسل هو التعاون الأول بينك وبين أحمد العوضي فكيف كان هذا التعاون؟أول مرة أقابل أحمد العوضي كان في أول يوم تصوير ومنذ أول مشهد شعرت أنه جابر الكوماندا وأننا بالفعل أخوات، وأنا بالفعل منبهرة بأحمد العوضي جدًا لأنه ممثل ذكي وحريص علي عمله ويركز في كل تفاصيل العمل، ودائمًا يكون قلبه علي العمل كله وليس مشاهده فقط ولديه يقين بأنه يجب أن تكون كل عناصر المشهد جيدة وكل الممثلين كذلك حتي يخرج المشهد بالشكل اللائق، فأنا سعيدة جدا لعملي معه وخرجت من تلك التجربة وأنا لدي شعور قوي أنه أخي ولم أشعر بأي غربة في المسلسل. يعد المسلسل هو التعاون الأول بينك وبين أحمد العوضي فكيف كان هذا التعاون؟أول مرة أقابل أحمد العوضي كان في أول يوم تصوير ومنذ أول مشهد شعرت أنه جابر الكوماندا وأننا بالفعل أخوات، وأنا بالفعل منبهرة بأحمد العوضي جدًا لأنه ممثل ذكي وحريص علي عمله ويركز في كل تفاصيل العمل، ودائمًا يكون قلبه علي العمل كله وليس مشاهده فقط ولديه يقين بأنه يجب أن تكون كل عناصر المشهد جيدة وكل الممثلين كذلك حتي يخرج المشهد بالشكل اللائق، فأنا سعيدة جدا لعملي معه وخرجت من تلك التجربة وأنا لدي شعور قوي أنه أخي ولم أشعر بأي غربة في المسلسل.

بينما يعد المسلسل التعاون الثالث بينك وبين المخرج مصطفي فكري، فماذا في ذلك؟بالفعل تعاونا سويًا في مسلسل نصيبي وقسمتك في حكايتين مختلفين، فأعتقد فكرة أن المخرج قد عرف الممثل بشكل جيد ولو لم أكن مريحه معه في العمل لما رشحني مرة أخري، بالأضافة أنني أيضا أحب العمل معه لأنه من المخرجين الحريصين علي العمل بشكل كبير وحريص كذلك علي الممثلين. بينما يعد المسلسل التعاون الثالث بينك وبين المخرج مصطفي فكري، فماذا في ذلك؟بالفعل تعاونا سويًا في مسلسل نصيبي وقسمتك في حكايتين مختلفين، فأعتقد فكرة أن المخرج قد عرف الممثل بشكل جيد ولو لم أكن مريحه معه في العمل لما رشحني مرة أخري، بالأضافة أنني أيضا أحب العمل معه لأنه من المخرجين الحريصين علي العمل بشكل كبير وحريص كذلك علي الممثلين.

مشهد موت الأم يعد من أصعب المشاهد وأداءك فيه كان مختلف عما أعتدنا عليه، فكيف قمتي بالتحضير له ؟

أعتقد أن السر وراء ظهور هذا المشهد بالذات بهذا الشكل "أنه كان معمولة حساب" فكان المخرج مصطفي فكري يحضر فيه منذ بداية يوم التصوير، بالإضافة للعظيمة سهير المرشدي من بدايته وهي في حالة مرعبة، وأدئي فيه مختلف أو أنني تلقيت الصدمة بشكل مختلف وذلك لأنني كنت ضد أن تكون فتحية فهذا المشهد منهارة ففي المشهد السابق عندما وقعت الأم وظنوا أنها ماتت كان رد فعلها الانهيار، لذلك أعتقد أنه مع الوقت أصبحت فتحي؛ مدركة أن تلك اللحظة قادمة ، وشخصية فتحية البنت الصعيدية القوية لن تنهار في تلك اللحظة لأنها تأهلت لها ، وهذا كان بالأتفاق مع المخرج مصطفي فكري، ووصلت لي عدة تعليقات من الجمهور أن تلك اللحظة بالأخص لحظة حقيقة .

وكيف كانت كواليس العمل في المسلسل؟كانت كواليس رائعة وكنت سعيدة جدا بها وسعيدة وأنا ذاهبة لموقع التصوير رغم التعب والبرد وكل شيئ ، بالإضافة أن المكان الذي كنا نصور فيه مكان حقيقي مما جعل التصوير ممتع أكثر .

هل هناك صعوبات واجهتك أثناء التحضير للمسلسل؟الصعوبة بالنسبالي كانت تكمن في فكرة عملي في مسلسل كبير الجمهور منتظره وجمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي متشوقين للمسلسل منذ اليوم الأول في التصوير ،كل ذلك كان مرعب بالنسبالي لأنني أشارك في عمل مهم .





لكِ الكثير من الأعمال التلفزيونية الناجحة فلماذا أنتِ مقلة في الأعمال السينمائية؟بالتأكيد هذا ليس عن قصد، بالأمر ببساطة إذا عرض علي عمل مهم وجيد لم أتردد لحظة عن الموافقة عليه، فالأمر ليس بإختياري إنما أمر واقع.

وما الدور التي تودي تقديمه خلال الفترة المقبلة؟أتمني خلال الفترة المقبلة أن أقدم أدوار متنوعة، فأنا آشعرأنني مازلت لم أقدم شيئًا، لذلك أتمني تقديم كل الشخصيات والأنماط خلال الفترة المقبلة.