مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل حرب على ON و ON دراما

القاهرة - سامية سيد - تُعرض الحلقة 5 من مسلسل حرب اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء وتُعاد الساعة 3.15 صباحا و3.15 ظهرا، كما تُعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء وتُعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب مكون من 10 بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

ومن أبرز ضيوف الشرف المشاركين فى حلقات المسلسل، محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.

وقدم السقا فى رمضان الماضى، مسلسل "الاختيار – القرار" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف صبحي خليل، وآخرين.

أما محمد فراج فشارك فى شهر رمضان الماضى كضيف شرف فى مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغني، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".