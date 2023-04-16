شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. سحر تواسى مهرة بعد وفاة شقيقها وتطالبها بمسامحتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تذهب سحر (مها نصار) إلى مهرة (ياسمين عبد العزيز) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 24، لتعزيتها في وفاة شقيقها رغم الخلافات الأخيرة بينهما، وتنهار مهرة من البكاء وقت احتضانها، وفي مشهد مؤثر تعطيها كمية كبيرة من المال وتطالبها أن تعيد لها طارق، فتندم سحر على ما فعلته بها وتحاول مواساتها وتخبرها أنها ليست السبب في وفاة طارق، وأن زواجها من زيدان (ماجد المصري) كان قرارا صائبا، كما تطالبها سحر أن تسامحها على ما فعلته بها من قبل.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.