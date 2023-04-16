شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. جابر يصالح نوسة ومهرة تستنجد به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يذهب جابر (أحمد العوضي) خلال أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 24، إلى نوسة (دنيا المصري) لمصالحتها بعد طردها من المنزل خلال الحلقة الماضية، ويعيدها معه، ويوعدها أن يقضي معها باقي اليوم.

كما شهدت الحلقة هروب طارق (أحمد غزي) من المنزل، واستنجاد مهرة (ياسمين عبد العزيز) بجابر ليأتي لها بأخيها وسط انهيارها، ويبعده عن طريق المخدرات، لتتركه نوسة بعد معرفتها بحديثه مع مهرة.

يتواصل طارق مع مهرة ويخبرها بكم المعاناة التي يشعر بها حاليا بعد أن خذلها بسبب إدمانه للمخدرات، وأنه كان لا بد أن يكون شخصا آخر ويكون سندا لها بعد وفاة أبيهم، وفي النهاية يأتيها خبر وفاته.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.