شكرا لقرائتكم خبر عن شمس البارودى تحتفل بعيد ميلاد النجم حسن يوسف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان حسن يوسف بعيد ميلاده وسط عائلته وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودى، وعدد من الأهل والأصدقاء والمقربين.

وكان الفنان حسن يوسف قد كشف في تصريحات تليفزيونية مؤخراً عن عن ترحيبه بتقديم النجم تامر حسنى سيرته الذاتية، مؤكداً أن تامر هو أنسب شخص لتجسيد حياته المهنية في عمل فنى، مشيراً إلى أنه أنسب شخص لهذا الدور بسبب موهبته الكبيرة بجانب خفة ظله وهو إنسان مجتهد، ووالده صديقي المقرب.

وأضاف يوسف أن زوجته شمس البارودي لا تغار عليه من المعجبات؛ لأنها متفهمة ظروف المهنة والشهرة، وأنها قررت الاعتزال من نفسها بعد أدائها مناسك العمرة، على الرغم من صغر عمرها حينها، حيث كان عمرها 27 عامًا فقط، وفي قمة جمالها ونجاحها الفني وكانت الأعلى أجرا بين الفنانين، ومع ذلك تخلت عن كل شيء من أجل عائلتها.

وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف فى عمل فنى، خلال مسلسل "الضاهر" الذى عرض عام 2019، بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.