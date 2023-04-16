ريهام السهلى وشادى شاش ونجوم الإعلام فى حفل إفطار ميدياتوبيا.. صور

القاهرة - سامية سيد - أقامت مؤسسة ميدياتوبيا للتدريب والإنتاج الإعلامى إفطارًا جمع نجوم الإعلام فى مصر بالإضافة إلى متدربى وخريجى المؤسسة على مدار سنواتها السابقة.

الإفطار شهد حضور الإعلامية ريهام السهلى والإعلامى شادى شاش، والإعلامى د. محمد بدوى، وهشام سليمان رئيس مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لشئون الإنتاج الفنى، والمهندس حسام الجمل، والإعلامى والمعلق الصوتى المخضرم عصام سيف، والإعلامى د. خالد عاشور المذيع بقطاع الأخبار، والإعلامى محمد الجازوى، إسلام أبو المجد مراسل قناة الشرق بلومبرج بالقاهرة، والإعلامية أسماء سمير المذيعة ومخرجة وممثلة الدوبلاچ، إيناس صبرى وإيهاب سلام المحامى وخبير التشريعات الإعلامية، وخليل العوامى رئيس تحرير برنامج (كلمة أخيرة) إبراهيم عبد الجواد، والكاتب الصحفى حسن عبد الموجود رئيس تحرير برنامج العاشرة على extra news ومحمد يوسف مدير راديو مصر سابقًا، ومحمد طارق والمذيع بقناة الزمالك ومحمود التميمى، وأيمن عدلى مقرر لجنة التثقيف والتدريب بنقابة الإعلاميين.

كما شهد حضور كبار رؤساء تحرير المواقع الإخبارية الكبرى فى مصر، والعديد من نجوم الإذاعة، بالإضافة إلى مذيعى Extra News من خريجى ميدياتوبيا، منهم هشام عبد التواب ويارا مجدى (فائزة الدوم موسم 2020)، وحور محمد، والكثير من شباب الإعلاميين، الذين حرصوا على تلبية دعوة د. محمد سعيد محفوظ رئيس مجلس إدارة ميدياتوبيا.

تعتبر مؤسسة ميدياتوبيا هى المؤسسة الأولى فى مصر فى مجال التدريب الإعلامى، حيث يحتل خريجوها العديد من المواقع الهامة فى القنوات المصرية، والإقليمية والعالمية.