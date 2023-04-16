هذه الطفلة فنانة مصرية شهيرة.. والدها وابنها وزوجها الأول من أشهر نجوم السينما تركتهم واعتزلت التمثيل وتزوجت بآخر وماتت في سن الـ35.. فمن هي؟!

كتب امير فتحي في الأحد 16 أبريل 2023 12:50 صباحاً - أعادت إحدى الصفحات الفنّية على موقع التواصل “فيسبوك” نشر صورة نادرة من طفولة ممثلة شهيرة، قيل أنها واحدة من أشهر نجمات السينما المصرية في فترتي السبعينات والثمانينات.

إنها الفنانة الجميلة هالة فؤاد زوجة الفنان الراحل أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا قبل 30 عامًا بعد صراع أليم مع المرض.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة الراحلة وروّاد السوشيال ميديا مع هذا اللقطة النادرة لها، مؤكدين أن ملامحها لم تتغير كثيرًا في جميع مراحلها العمرية.

صورة نادرة للفنانة الراحلة “هالة فؤاد” وهي طفلة في فيلم إجازة بالعافية إنتاج عام 1966

نشأة هالة فؤاد

مضيت 30 عاماً على رحيل الفنانة المصرية هالة فؤاد ولا تزال صورتها حاضرة في وجدان الجماهير العربية، ربما بسبب موهبتها الاستثنائية، وربما لأن قصتها مليئة بالحزن والوجع، اسمها الحقيقي هو هالة أحمد فؤاد وهي ابنة المخرج الراحل أحمد فؤاد، من مواليد 26 أبريل/نيسان عام 1958. منحها القدر ملامح شديدة البراءة وجمالاً لافتاً للنظر.

الفنانة الراحلة هالة فؤاد

هالة فؤاد وأحمد زكي

يحتل الألم في حياة هالة فؤاد مساحة أكبر من مساحة الفرح والسعادة، إذ بدأ الألم معها عندما أحبت الفنان أحمد زكي، وتزوجته عام 1983 أملاً في تكوين بيت وعائلة، إلا أنها لم تتحمل طباع “الفتى الأسمر”، الذي أحب التمثيل والشهرة أكثر منها.

أثمر الزواج عن إنجاب “هيثم”، وعندما استحالت الحياة بينهما قررت الانفصال، وبعد عامين تزوجت من الخبير السياحي عز الدين بركات وأنجبت ابنها الثاني “رامي”.

هالة فؤاد وزفافها على الفنان أحمد زكي 1983م

أعمال هالة فؤاد

قدّمت الفنانة الراحلة هالة فؤاد للسينما 17 فيلمًا من أبرزها: “المليونيرة الحافية، عشماوي، السادة الرجال، الحدق يفهم، الأوباش، حارة الطيبين، اللعب مع الشياطين، عاصفة من الدموع”.

كما شاركت في بطولة 8 مسلسلات درامية منها: “الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، فوازير المناسبات، الحرمان، الحياة مرة أخرى، ثمن الخوف”.أما على خشبة المسرح، فقد قدمت عملين فقط، مسرحية “عائلتي” ومسرحية “أولاد الشوارع”.

هالة فؤاد وزوجها الثاني عز الدين بركات

الاعتزال وارتداء الحجاب

رغم سطوع نجم هالة فؤاد وتألقها في التلفزيون والسينما قررت الانسحاب من الوسط وارتداء الحجاب عام 1990، وجاء هذا القرار بعد إصابتها بعدة جلطات، لتدرك أن الحياة لا تستحق العناء والصراع من أجل الشهرة والأضواء.

وعقب الشفاء من الجلطات المتكررة، هاجمها مرض جديد، وأجبرها على ملازمة الفراش فترة طويلة، وأصيبت بالصدمة عندما أثبتت التحاليل أنها تعاني من سرطان الثدي، لحظتها فقدت الشهية للحياة، وراحت تعد أيامها وتنتظر الموت.

هالة فؤاد ونجليها: هيثم من زوجه الأول ورامي من زوجها الثاني

النهاية

في 10 مايو/أيار عام 1993 رحلت هالة فؤاد عن الحياة، عن عمر ناهز (35 عاماً)، وللمفارقة فإن ابنها “هيثم” الذي غنت له وتمنت له السعادة، مات فجأة في عمرها نفسه، وكأن بينهما اتفاق على الرحيل والاكتفاء بـ35 عامًا من الحياة.

كيف استقبل أحمد زكي خبر وفاتها؟

شكّل خبر وفاتها صدمة حقيقية للفنان أحمد زكي، وحكى الماكيير محمد عشوب في برنامجه “ممنوع من العرض”، واقعة سماع أحمد زكي لخبر رحيل هالة فؤاد، مشيرا إلى أن أحمد زكي تعرض لصدمة وحاول الانتحار عند سماع خبر وفاتها.

وسرد عشوب القصة منذ بدايتها، قائلة: “مرضت هالة بعد انفصالها عن أحمد زكي، وذهبت لمستشفى النيل البدراوي لعمل فحص شامل، واتصلت بي وقالت (ادعيلي يا محمد، ادعيلي ربنا يشفيني)”.

وتدهورت حالة هالة بعدها بشكل كبير، حتى أتاه خبر وفاتها من شقيقها هشام فؤاد، وذهب عشوب لحي الخليفة، حيث يقوم زكي بتصوير أحد أفلامه داخل عمارة هناك، ووجد أمامه المنتج محمد السبكي، منتج الفيلم، وكان يجلس على مقهى أسفل العمارة، فسأله عن أحمد زكي، وقال للسبكي: “في خبر وحش أوي.. هالة فؤاد ماتت”.

وسمعت الفنانة ليلى صابونجي (كانت تشارك في الفيلم) كلامهما، ومن صدمتها اتجهت سريعًا إلى الفنان أحمد زكي وقطعت التصوير، وأخبرته وهو في أعلى العمارة بخبر وفاة هالة فؤاد، قائلة وهي تصرخ وتبكي: “أحمد، البقية في حياتك، هالة ماتت يا أحمد”.

ولولا لحق السبكي بأحمد زكي لألقى بنفسه من أعلى العمارة، وظل زكي يصرخ قائلا: “أنا اللي قتلتها، أنا اللي موتها”.

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