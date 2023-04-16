شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب نار الحلقة 24.. مهرة تطلب الطلاق من زيدان وصفاء تعلم أن الطفل ابن جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحلقة 24 مسلسل ضرب نار، تقابل صفاء شقيقة زيدان (انتصار) سحر (مها نصار) لتغريها بالمال حتى تمسك على مهرة (ياسمين عبدالعزيز) أي شيء، وبالفعل تعرض على سحر 2 مليون لتنقل لها معلومات عن مهرة، لتخبرها سحر أن حسن ليس ابن زيدان (ماجد المصري) ولكنه الابن الحقيقي لجابر (أحمد العوضي)، كما تتصاعد المشاكل بين مهرة وزيدان، لتذهب إليه وتطلب منه الطلاق.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه حصريا على شاشة قناة on ومنصة watch it الإلكترونية، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.