حضرة العمدة الحلقة 24.. دينا تكتشف زواج زوجها عليها وتخيره بينها وبين زوجته الجديدة

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 24 من مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبى العديد من الأحداث، حيث ذهب أشرف طلبة لزوجته دينا، بعدما اكتشفت زواجه عليها، وبدأ يبرر لها فعلته وأنه فعل ذلك من أجلها، لكنها رفضت أى تبرير، وخيرته إما هى وأولاده، أو الزوجة الجديدة.

مسلسل "حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمى، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوى، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس فى الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين ومعارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولى سيدة شابة لمنصب كان حكراً على الرجال.