شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24.. رشاد يأخذ مجوهرات زوجته بحجة تسديد ديونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 24 مسلسل سوق الكانتو، مشهد يخبر فيه رشاد زوجته فاطمة بأن عليه ديون يجب ان يدفعها، وتعطيه فاطمة مجوهراتها لكي يبيعها ويسدد ديونه، ويعدها بأنه سيعيدها لها مرة أخرى .

فيما تعبر راوية لطه القماش عن حزنها لوفاة صديقته دهب، ويشكوا لها الأخير بأنه يفارق الكثير من أحبائه، وتسأله عن ظروف وفاتها ويخبرها بأنه ماتت بسببه.

وفي مشهد تالي تعبر عائشة لزوجها علوان عن غضبها مما حدث منه في السابق وطرده لها، وتخبره بأنه يطلقها بعد أيام لأنها لا تسامحه.

وفي إطار سعي رشاد لأخذ لقب "بك" يتبرع لأحد ملاجيء الأيتام بملبغ مالي، ويطالب مسؤول الملجأ بإيصال مختوم.



سوق الكانتو ..





قنوات عرض سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.