شكرا لقرائتكم خبر عن "رسالة الإمام" الحلقة 24.. الشافعى: لا صحة لعرف يتعارض مع شرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، جلسة الشافعى مع طلابه، ومازال الحديث حول مسألة المواريث، خاصة أن خال الطفل إبراهيم ما زال متمسكا ببيع البيت الذى ورثه عن أبيه بعد وصية له قبل موته، مغتصبا حق أخته "أم إبراهيم" دون نص شرعى فلا صحة لعرف يتعارض مع شرع.

وهنا يضرب الشافعى مثالا لطلابه حتى يبين لهم الأمر، قائلا: "القاعدة أن لا ضرر ولا ضرار، فلو لدى صاحبك جرح ينزف ولديك خيط من الحرير فأخذناه إليك لنخيط الجرح، لأننا لا نستطيع ترك الرجل ينزف، فهل ننتزع خيطا من جرح آخر أم نتركه يعيش؟". ويدعم البويطى قول الشافعى بآية من القرآن الكريم، جاء فيها: "وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا".

وكانت الحلقة السابقة قد تضمنت تقديم الإمام الشافعى عزاءه فى جد الطفل إبراهيم الذى يخبره أنه سيرحل مع أمه إلى بلدتهما بعد وفاة جده لأن خاله سوف يبيع البيت الذى يسكن فيه مع أمه.

ويتدخل الشافعى ويتحدث مع الخال الذى يخبره أن الله حدد نصيبه فى تركة أبيه، ويذكره بالآية القرآنية التى جاء فيها: " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ" ثم يقول بعد أن ذكر أنصبة جميع الورثة "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ" فليس معنى أن أباءك وأجدادك كانوا على خطأ أن تستمر فيه .

مسلسل رسالة الإمام يعرض على منصة Watch IT، وعلى قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و 12:00 مساءً، وفي الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر ويعرض علي قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.