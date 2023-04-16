شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حضرة العمدة الحلقة 24.. الشيخ دوارة يكشف حافظ وهو يبحث عن الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي ، العديد من الأحداث ، حيث كان حافظ " محمد محمود عبد العزيز " يبحث عن الأثار بصحبة الشيخ في مدرسته ، وكان الشيخ يحذره من الحفر أكثر من ذلك لأن المدرسة ستهد ، ولكنه لم يستجيب له وفي هذه اللحظة جاء الشيخ دوارة " جلال العشري " وكشف بحثه عن الآثار ، وساومه أن يعيده إمام المسجد مرة أخري ، وعندما رفض حافظ طلب منه دوارة أن يعمل معه .

مسلسل"حضرة العمدة " من بطولة روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وعمرو صحصاح ، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتجسد الفنانة روبى خلال أحداث المسلسل شخصية "صفية الفارس" أستاذة علم نفس في الجامعة الأمريكية، ويضغط عليها أهلها من أجل العودة لقريتها من أجل الترشح للعمودية العديد من المواقف والتحديات، حيث تقود قرية بأكملها بعد فوزها بالعمودية وتواجه انقسام القرية بين مؤيدين و معارضين ممن لم يتقبلوا فكرة تولي سيدة شابة لمنصب كان حكراً علي الرجال.