ظهور صادم للفنان حسن يوسف في عيد ميلاده الـ89.. لن تصدقوا كيف أصبح بعد كل هذه السنين؟

كتب امير فتحي في السبت 15 أبريل 2023 11:51 مساءً - احتفل الفنان القدير حسن يوسف بعيد ميلاده الـ 89 برفقة زوجته شمس البارودي في أجواء عائلية مساء أمس الجمعة 14 ابريل.

حسن يوسف يحتفل بعيد ميلاده

حيث حرصت أسرة حسن يوسف بالاحتفال بعيد ميلاده الـ 89، بحضور ابناءه وأحفاده وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وتعتبر تلك الصورة هي الظهور الأول للفنان حسن يوسف وزوجته منذ سنوات، حيث قام نجله عمر حسن يوسف بتهنئة والده عبر الاستوري الخاص به على “إنستجرام” وعلق قائلاً: “كل سنة وأنت طيب يا أسطورة”.

حسن يوسف يحتفل بعيد ميلاده الـ89 مع زوجته شمس البارودي

وأعاد المؤلف محمد يوسف نشر الصورة مع صور أخرى وعلّق عليها، قائلًا: «الشباب شباب القلب.. حضرت اليوم فطار مع الأسرة الكبيرة في منزل الشقيق الأكبر الفنان الرائع حسن يوسف الذي لقب بالولد الشقي.. وكان يوافق عيد ميلاده التاسع والثمانون ولا زال يتمتع بخفة الظل.. ربنا يحفظه ويمتعه بالصحة والعافية».

عائلة حسن يوسف تحتفل معه بعيد ميلاده الـ89

وكشف محمد يوسف موقف قديمًا جمعه بالفنان حسن يوسف وكتب: «أذكر في نهاية عام 1976 بعد عودتي إلى مصر باسبوعين بعد غياب خمس سنوات في تونس وهولندا.. ذهبنا انا وحسن ووالدي لحضور عزاء والدة خطيب شقيقتي».

تفاصيل مقلب تسبب فيه حسن يوسف

واستكمل الكاتب محمد يوسف عن آخر لقاء جمعه بالفنان الكبير حسن يوسف: «فمال حسن عليً وهمس لي باننا سنغادر بعد نهاية هذا الربع.. ولابد أن أعطي للمقرئ بقشيش ونحن نغادر قاعة العزاء.. حتى لا نقصر رقبة شقيقتي أمام خطيبها، فنظرت له بدهشة مستطلعًا إن كان بيتكلم جد ولا بيهزر.. فلم ألمح أي معالم تدل على الهزار.. وحين لمح توجسي أكد لي بأن هذه العادة استجدت على المصريين أثناء غيابي خارج مصر».

واختتم قائلًا: «انتهى المقرئ ونهضنا وأنا متوجس من حسن.. فاقتربت من والدي لاسأله صحة ما قاله لي.. فتمالك والدي نفسه بالكاد من الضحك، وقال لي أوعى تعمل كده ده بيضحك عليك.. ظللنا نضحك بعد مغادرة قاعة العزاء من المقلب الذي كان يريد أن يورطني فيه أبوعلى خفيف الظل.. عيد ميلاد سعيد ياحبيبي وكل عام وانت طيب وبخير وصحة وعافية».

حسن يوسف يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب شمس البارودي

من ناحية أخرى، تقدم الفنان حسن يوسف مؤخرًا ببلاغ للنائب العام اتهم فيه القائمين على قناتين بموقع «يوتيوب»، بنشر أخبار كاذبة من شأنها الإساءة له وزوجته الفنانة شمس البارودي.

وجاء في الإبلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلًا عن حسن يوسف، أن من بين الأخبار الكاذبة التي تم ترويجها خبر تحت عنوان طلاق حسن يوسف وشمس البارودي بعد 50 سنة زواج.

وتابع البلاغ: أن تلك القنوات لم تكتفى بنشر أخبار كاذبة ولكن نشرت بعض الصور المسيئة لموكله وزوجته، بهدف التربح وزيادة عدد المشاهدين والمتابعين لتلك القنوات.

وأضاف البلاغ، أن المدعى عليهم أساءوا إلى زوجة موكله الفنانة شمس البارودى، وكان هدفهم من وراء ذلك، التربح وزيادة التفاعل بما يحقق المشاهدات لهم، وهو ما يشكل جريمة تستوجب العقاب.

وطالب “سعيد” فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق فى الواقعة، وضبط مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية وإغلاق تلك القنوات التي تبث على موقع يوتيوب.

حسن يوسف وعائلته الفنّية :

يُشار أن للفنان حسن يوسف نجل يعمل في مجال التمثيل، وهو الفنان الشاب عمر حسن يوسف والذي شارك في أول أدواره في فيلم (شارع 18) وحقق نجاحاً متوسطاً أهله للاشتراك في أعمال أخرى. يعد أشهرها (مسلسل كلبش، مسلسل الأسطورة، مسلسل موجه حارة، مسلسل آسيا) وعدد آخر من الاعمال كان آخرهم مسلسل بالحجم العائلي عام 2018 مع الفنان يحيي الفخراني

وتزوج الفنان حسن يوسف من الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وهي مصرية من أصول سورية، من مواليد عام 1945، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية لمدة عامين ونصف العام، ثم بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت لا تزال تستخدم اسمها الحقيقي (شمس الملوك)، لكن سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون (شمس البارودي) على اسم عائلتها

وتعددت بعد ذلك أدوار شمس البارودي في السينما والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات اﻹغراء في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام التي شاركت فيها: (حمام الملاطيلي، المتعة والعذاب، شارع الملاهي).

كانت الفنانة المعتزلة شمس البارودي ركنًا رئيسيًا كذلك في الأفلام التي أخرجها زوجها الممثل حسن يوسف، ومن بينها (الجبان والحب، القطط السمان، اثنين على الطريق).

وتزوجت شمس البارودي من الفنان حسن يوسـف وقررت في منتصف الثمانينيات اعتزال التمثيل وارتداء الحجاب بعد الرحلة التي قامت بها مع والدها لأداء مناسك العمرة، كما تبرأت من جميع الأعمال التي شاركت فيها قائلة: «ذنب الأفلام التي شاركت بها في رقبة منتجها».

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