شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 24 .. سيدات يضربن زينة فى بطنها لإجهاضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة قامت سيدات بضرب عايدة الفنانة زينة زوجة الفنان محمد رمضان في بطنها لإجهاض الجنين دون إيضاح ما الذي حدث، حيث انتهت الحلقة بوصول محمد رمضان.

وشهدت الحلقة حديث محمد رمضان مع والدته هالة صدقي وشكوكه بأن سيف ابنه، إلا أنه أخبرته قائلة "مش ممكن يكون مزقوق عليك"، وقالت مي كساب زوجة جعفر إن سيد شقيقه وراء خطف ابنه، إلا أن جعفر قال لها لو قلتي كده تاني انتي حرة.

وخلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة صفع الفنان أحمد فهيم الذي يقوم بدور سيد شقيق محمد رمضان، الفنانة جوري بكر التي كانت تجسد دور زوجته في المسلسل قبل أن تخلعه وتزوجت شوقي "منذر رياحنة" في المسلسل، واعتذرت له بما حدث منها وحاولت الرجوع له إلا أنه رفض.

وطلبت الفنانة جوري بكر "وداد" من شوقي فتح الله الانجاب، ليرد عليها وقال لها: دلوقتي ملكيش لازمة معايا، أنا كنت عايز أعلم بيكي على عيلة العمدة"، وقام بطردها من منزله وطلب منها عدم رؤيتها مرة أخرى.

وبدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة باعتراف “عايدة” لزوجها “جعفر” بأنها حامل، ليرد عليها بأن والدها متوفى، وأنه قام بتحويل مبلغ مالي 40 مليون جنيه أثناء سفرهم إلى لبنان.

وأخبرها جعفر بإجهاض جنينها بمعرفتها، وهددها في حال عدم إجهاضها للجنين سوف يفعل هذا الأمر بنفسه.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.