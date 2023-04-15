شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 24.. مربوحة تنصح الكبيرة فحت بأطقم الملابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكبيرة فحت "سما إبراهيم" للزواج خلال أحداث الحلقة الرابعة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 7، وبما أن مربوحة "رحمة أحمد" زوجة الكبير مشهورة بالأطقمة من الجزء السادس للمسلسل وارتدائها أكثر من طقم غريب ليلة الفرح، أعطت نصائح للكبيرة فحت وقالت لها: "عملتى حسابك فى الأطقمة" لترد عليها الكبيرة تقصدى طقم الصينى ولا الأسنان"، لتأتى مربوحة بأكثر من طقم لها منهم ماسك فيلم الرعب "scream"

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 7" على قناة on حصريا فى السادسة والربع مساء طوال شهر رمضان، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، سماء ابراهيم، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

وتشهد قناة on طوال شهر رمضان، عرض العديد من المسلسلات المتميزة حيث يعرض فى السادسة والربع مساء يوميا مسلسل الكبير أوى الجزء السابع، للنجم أحمد مكى، وتدور أحداث المسلسل حول وقوع خلافات ومشاكل زوجية بين الكبير ومربوحة بعد مرور عام على زواجهما، بالإضافة إلى تهديد الكبير لمربوحة بالزواج عليها بسبب المشاكل الزوجية التي يعانيان منها.