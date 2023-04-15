شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 24.. شوف عين انشراح عملت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يُعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث ذهبت انشراح "سماء إبراهيم" إلى الدكتورة سميحة حتى تحكى معها عن أحوال الجيران ونانا سوسو وأصدقائها، وخلال حديثها وبطريقة كوميدية انطلقت انشراح فى الحديث عن سر عينها فى الأشياء، حتى قالت إنها ذهبت ذات مرة لتبارك لأحد جيرانها على سيارته الجديدة، لينقلب بها فى اليوم الثانى.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

وكانت الفنانة يسرا قد وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.