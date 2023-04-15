شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 24.. كوميديا شيماء سيف وشخير أوتاكا بالفيوم "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل 1000 حمد لله ع السلامة، بطولة النجمة يسرا، والذى يعرض على شاشة cbc ومنصة watch it، أحداثا متسارعة، حيث عرضت الحلقة ذهاب الدكتورة سميحة وبويكا وفوقية وسامح وسماح ومعهم بويكا وأوتاكا، إلى الفيوم للبحث عن ناما سوسو، وأثناء سيرهم نام أوتاكا فى الطريق وأثناء نومه أصدر أصواتا غريبة، مما أغضب فوقية وحاولت قص شعره غضبا منه فى مشهد كوميدى.

يشارك في بطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بجوار يسرا، كل من شيماء سيف، بيومى فؤاد، مايان السيد، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، عنبة، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب.

وكانت الفنانة يسرا قد وجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم فى رفع مستوى الأعمال الفنية فى مصر.