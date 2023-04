شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الحلقة 4.. نجاة الرائد عمر والضابط شريف من تفجير قسم العريش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل حرب الذى يتم عرضه على قناة ON، بمشهد قسم شرطة ثالث العريش بعد انفجاره نتيجة سيارة مفخخة، وانهياره بالكامل، ويستفيق الرائد عمر الإمام (محمد فراج) والضابط شريف زيدان (أحمد سعيد عبد الغنى) فيما استشهد باقى الضباط الذين كانوا متواجدين فى القسم، ويعتقد شريف أن هذه العملية رداً على القبض على مدحت.

المشهد ينتقل إلى خلية أبو القاسم (محمود البزاوي) ويقابل الشيخ عثمان (أحمد السقا) الذى يبارك له على عملية تفجير القسم، ويخبر أبو القاسم الشيخ عثمان بأنه لن يستطيع اعطائه مادة الـ C4 بالسعر الذى تم الاتفاق عليه، ويركد له أنه سيبيع له بسعر أعلى خاصة وأن الكمية المطلوبة كبيرة، ويخيره بأنه من الممكن إعطائه الـ C4 مقابل إعلان الولاء له ويوافق الشيخ عثمان على ذلك.

مسلسل حرب مكون من 10 حلقات ويعرض ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 رمضان على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 3.15 صباحاً و3.15 ظهراً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 4.15 صباحاً والساعة 8 مساء بجانب العرض على منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل حرب بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى

ومن أبرز ضيوف شرف الحلقات محمود البزاوى، محمد نجاتى، سما إبراهيم، صبرى عبد المنعم، حنان سليمان، محمد أبو داود، عبد الرحيم حسن، ياسر على ماهر، محمد العمروسى، الشحات مبروك.