شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 24.. تامر ضيائي يرسل خطابا لمحمد فهيم ويكشف له سر زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة ، بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث قرر زوج نفسية "تامر ضيائي" إبلاغ علاء "محمد فهيم" بسر زوجته الذي قتلت نفسية بسببه، وذلك بعدما ترك النجع، فأرسل جواب مع أحد الأشخاص، شرح فيه ما حدث في المعبد مع إسراء وكيف حملت، وأن علاء لم ينجب بل هي أنجبت من رجل المعبد، كما أرفق مع الخطاب هاتف عليه الفيديو الذي قامت نفيسة بتصويره في المعبد.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.