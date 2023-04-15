شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 9.. الصيادون يتخلون عن منى زكى وتبحث عن مطاعم السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، بمطالبة طقم البحرية الذى لا يعملون مع "حنان" منى زكي بأجرتهم ولكنها أخبرتهم بأن الجمبرى فسد ولم يبع بسبب "المعلم سيد" محمد عبد العظيم، وتركوها وغادروا وأخبروها بأن تبحث عن بحرية غيرهم.

وحاول "ربيع" رشدى الشامى مواساة "حنان" فى المصائب الذى تتعرض لها، واقترح عليها أن يحصلوا على المال من شخص يحصل على فائدة عليها لكى تستطيع أن تضع وقود للمركب حتى يتثنى لها الصيد، واصطحبها "ربيع" لشخص" وحصلت منه على 20 الف جنيه وستردهم 35 الف خلال أسبوعان.

وفكرت "حنان" فى بيع الجمبرى لمطاعم السمك، وذهبت للمطاعم وحاولت أن تتفق مع أصحابها ولكنهم يتعاملون مع موردين بالفعل، فلم تنجح فكرتها، وطلبت "حنان" من "دلال" ثراء جبيل، أن توصلها إلى السيدة "رجاء" وتعرض عليها ان تشاركها فى المطعم المغلق التى كانت تود تأجيره، ولكنها وجهت لها سؤال لماذا سيشترى الناس من المطعم ومطاعم السمك كثيرة، لتخبرها "حنان" بأنها ستفكر وترد عليها لاحقاً.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.



