شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عملة نادرة الحلقة 24 .. مسعود يعترف لأمه بأنه هو من قتل أخيه بلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، الكثير من الأحداث، حيث وصل مسعود "أحمد عيد" لحالة مزرية بسبب السحر الذي شربه، ودخلت أمه "فريدة سيف النصر" عليه لتطمئن، وعندما بدأ الحديث معها قال لها إنه هو من قتل بلال أخوه، انهارت سكينة عند سماعها كلام ابنها وبدأت تضربه ثم تحضنه وأصبحت في حالة صدمة وهذيان.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.