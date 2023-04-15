شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 9.. منى زكى تستعين بـ أحمد خالد صالح لإعادة الصيادين للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، قيام "حنان" منى زكي بإعطاء أجرة طقم البحرية، ولكنهم تشرطوا عليها بأنهم إذا عادوا للعمل معها سيقومون هم ببيع الجمبرى وإلا سيتركون العمل معها، ورفضت ذلك وأخبرتهم بأنها ستبحث عن طقم بحرية غيرهم.

وأخبرها أحد الصيادين بأنه لن يتعامل معها أى صيادين آخرين لأنهم لن يرضوا أن تكون رئيستهم سيدة، ولكنها صممت على موقفها، وغادروا وتركوها، وبعد مرور بعض الوقت علموا بأن حنان أحضرت طقم بحرية آخر، وذهبوا إليها على أمل العودة للعمل.

وذهب كل من "شنو" و"عيد" و"حمدى" ولكنهم تفاجأوا بوجود طقم بحرية ولكن حقيقة الأمر أن "حنان" استعانت بـ "زكريا" أحمد خالد صالح وزملائه المدرسين بالمدرسة بأن يقوموا بتمثيل أنهم بحرية حتى تستطيع إعادة طاقم البحرية مرة أخرى.

وتحدثت "حنان" معهم بعد صعودهم على المركب وأخبرتهم بأنها صاحبة المركب وهى من تقوم ببيع رزق المركب، وطلب من "شنو" أن يفتش "عيد" وبعدما وجد البرشام ألقت به فى البحر، وأخبرتهم بأنها ستصطاد سمك وجمبرى هذه المرة، ونالت طريقتها إعجاب "ربيع" وأخبرها بأنه حاليًا أصبحت ريسة المركب.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.