شكرا لقرائتكم خبر عن عملة نادرة الحلقة 24.. أبو عصاية يطلب من الشيخ منزلاوي الحكم فى عودة يوسف لنادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، العديد من الأحداث، حيث فجر حسن أبو عصاية "كمال أبو رية" مفاجأة لعبد الجبار "جمال سليمان" والشيخ منزلاوي، أن نادرة "نيللي كريم" أصبحت زوجته، وهنا طلب حكم الشيخ منزلاوي في أن يعود يوسف ابنها لحضنها، ولكن انفعل عبد الجبار، ورفض رفضًا قاطعًا وقال له إن نادرة لن تري ابنها أبدًا.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.





