شكرا لقرائتكم خبر عن جعفر العمدة الحلقة 24.. سيد يصفع وداد والأخيرة تعتذر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة صفع الفنان أحمد فهيم الذي يقوم بدور سيد شقيق محمد رمضان، الفنانة جوري بكر التي كانت تجسد دور زوجته في المسلسل قبل أن تخلعه وتزوجت شوقي "منذر رياحنة" في المسلسل، واعتذرت له بما حدث منها وحاولت الرجوع له إلا أنه رفض.

وطلبت الفنانة جوري بكر "وداد" من شوقي فتح الله الإنجاب، ليرد عليها وقال لها: دلوقتي ملكيش لازمة معايا، أنا كنت عايز أعلم بيكي على عيلة العمدة"، وقام بطردها من منزله وطلب منها عدم رؤيتها مرة أخرى.

وبدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل جعفر العمدة بإعتراف “عايدة” لزوجها “جعفر” بأنها حامل، ليرد عليها بأن والدها متوفي وأنه قام بتحويل مبلغ مالي 40 مليون جنيه أثناء سفرهم إلى لبنان.

وأخبرها جعفر بإجهاض جنينها بمعرفتها، وهددها في حال عدم إجهاضها للجنين سوف يفعل هذا الأمر بنفسه.

وأحداث مشوقة شهدتها الحلقة 24 من مسلسل "جعفر العمدة" حيث تسببت الفنانة ايمان العاصى في خطف ابن زوجها الفنان محمد رمضان، حيث خدعته أيضا وأخبرته أنها حامل ولكنها لم تحمل من الأساس لأنها تعاني في مشكلة بالرحم وقامت بإعطاء أحد الأطباء رشوي لكي يساعدها في كذبها وبالفعل أخبرت جعفر بأنها حامل.

وأوضحت مخطط دلال وبلال شامة لخطف نجل جعفر العمدة زوجها، وأوضحت الأحداث بأن دلال السبب في خطف نجل جعفر منذ 19 عاما بالإتفاق مع بلال .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.