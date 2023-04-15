شكرا لقرائتكم خبر عن "المهن السينمائية" لأبطال الكتيبة 101: تواجهون الصعاب من أجل تحقيق معادلة النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن السينمائية، بقيادة مسعد فودة بيانا، اليوم السبت، تشيد به بمسلسل "الكتيبة 101" وأبطاله جاء فيه: "السادة فريق عمل الكتيبة 101 تبذلون الجهد والعرق ليل نهار.. تواجهون الصعاب من أجل تحقيق معادلة النجاح والتفوق".

وأضاف البيان: "إبداعات بأنامل حريرية شكلت فسيفساء ذابت عشقا فى مشاهد تراصت مع بعضها البعض.. انعكست صور متحركة بألوان زاهية ديكورات.. إضاءة "ظل ونور". فنوان أداء راق.. حس مرهف بتوجيهات مايسترو واع".

وتابع البيان: "جنود تحملوا آلياتكم تحققون انتصارات وتميزا إبداعيا متفردا باقة من الزهور تشتم رائحتها من خلال الرؤية البصرية التي تحاكى الواقع الذى نعيشه ونتجاوز بهامش من التوقعات المستقبلية توليف ومزج الصوت والصورة موسيقى تهدهد الروح".