شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الوصاية الحلقة 9.. إصابة جميل برسوم بسكتة دماغية وانفصال دياب ونهى عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكى، المذاع على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة Watch it، طلب "منى" نهى عابدين من "صالح" دياب أن يحضر للمنزل لأن والدتها تريد الحديث معه، وكانت المفاجأة بأن والدته طلبت منه الانفصال عن ابنتها وأعطته الدبلة والشبكة التى اشتراها لها.

وسقط "عطية" جميل برسوم أثناء أداء الصلاة بالمسجد، وبعد نقله إلى المستشفى تبين إصابته بسكتة دماغية، وقامت زوجته بإعلام "إبراهيم" على الطيب حتى يخبر "سناء" مها نصار بأن زوجها يريد رؤية أحفاده، وطلب منها أن تخبر "حنان" منى زكي بذلك، لتعنفه "سناء" وتخبره بأنها مكيدة اتفق عليها مع "صالح" وطلبت منه المغادرة من غرفتها.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.