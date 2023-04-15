بعد عودتها.. خناقة روجينا مع جهاد سعد تشعل أحداث الحلقة 24 من ستهم

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الحلقة الـ24 من مسلسل"ستهم"، العديد من المفاجآت، والتحولات الدرامية داخل أحداث المسلسل كان أبرزها خناقة ستهم الشخصية التي تقدمها "روجينا"، مع شقيقها الأكبر رماح الشخصية التي يقدمها الفنان جهاد سعد، أمام الناس في القهوة، ووصل الأمر للتشابك بالأيدي، لولا تدخل شقيقهم جبر الشخصية التي يقدمها"محمد عبدالحافظ"، والعديد من المرارة في الشارع.

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أحداث الحلقة 24 من مسلسل ستهم

بدأت أحداث الحلقة بجلسة عتاب، ومباراة تمثيلية بين ستهم "روجينا"، وشقيقتها نجاة الشخصية التي تقدمها "نانسي صلاح"، بسبب قيامها بسرقة ذهبها وحجة البيت التي كانت تعيش فيه وكل الأوراق التي تثبت ملكية ورشة عامر.

وبعدها ذهبت ستهم"روجينا"، والغل والكره يسيطر عليها، وتشاجرت مع رماح "جهاد سعد"، بالأيدي أمام المارة وتدخل العديد من المتواجدين لفضل الخلاف بينهم، كما جاء شقيقهم جبر "محمد عبد الحافظ"، لكي يهدئ الأمر، ولكن رماح كان يريد أن يضرب ستهم "روجينا"، أمام كل المتواجدين بالعصا، خاصة في ظل إصرار ستهم على المطالبة بحقها في ميراث والدها، كما فضحت سر رماح أمام أهل البلد، أنه قام بقتل ابن شقيقته نجاة "نانسي صلاح"، بعدما أخذه منها وكتبته على أسمه، مما جعل رماح يحاول ضربها بالـ"شومه"، لو تدخل شقيقهم جبر، والذي قرر ترك البلد بعد خناقة ستهم مع رماح أمام أهل البلد.

وكما ذهبت ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية آنا مينشيكوفا، مع زوجها بركات الشخصية التي يقدمها "أمير صلاح الدين" إلي ستهم" روجينا"، وعرضت عليها ماشا أن تقوم بصناعة العديد من التحف والأواني المصنوعة من الألباستر خاصة أنها موهبة في هذه الصناعة، وأن والدتها في روسيا عرضت عليها إرسال العديد من التحف والأواني لكي تصدرها إلي روسيا وبيعها هناك، وهنا تشعر ستهم"روجينا" بفرحة شديدة، لعملها في الصناعة التي تحبها، وتنجح في هذه الصناعة خاصة أن ماشا تخبرها بأن كل التحف والأواني التي تم إرسالها إلي روسيا تم بيعها، وتحتاج والدتها المزيد من التحف وتصديرها إلي روسيا.

ومع اقتراب نهاية الموسم الرمضاني، نجح الثنائي الذي جمع المخرج رؤوف عبد العزيز والنجمة روجينا في جذب الأنظار إليهم، وتحقيق ردود فعل واسعة ليس فقط على مستوى الجمهور ولكن على صعيد عدد من الشخصيات العامة أيضا التي أشادت بالعمل في مقدمتهم الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، التي أبدت إعجابها بشخصية "ستهم" التي لعبتها النجمة روجينا نظرا لما تحمله من مشاعر وانفعالات استثنائية.

ورغم الزخم الذي شهده النصف الثاني من الموسم الرمضاني من تعدد للأعمال المشاركة به، لكن فريق عمل «ستهم» حافظ على مكانته في

المشاهدة بل حصد نسب أكبر منها بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها شخصية روجينا بالأحداث ومواصلة العمل لصراعاته بين الأشقاء من جانب بجانب صراع روجينا مع الحياة من جانب آخر.

قصة مسلسل ستهم

ويستلهم مسلسل ستهم، أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن «الأسطى أم فارس» والتي تعمل كـ«كهربائية» تأسيس وتشطبيات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.

كما تتضمن أحداث المسلسل، سيرة «المعلمة عفاف» التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن «بهية» من محافظة بني سويف، والتي حظيت قصتها بإشادات واسعة، كونها اضطرت للعمل في المهن الشاقة، بعد تعرض زوجها لحادث، كما أنها باعت كليتها مقابل 25 ألف جنيهًا، لسداد ديونها.

ويشهد المسلسل التجربة الأولى لظهور لشيخ المداحين ياسين التهامى في الدراما حيث يؤدي دور رئيسي ضمن أحداث العمل، المُقرر طرحه في رمضان 2023.

ويعد مسلسل ستهم هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل"ستهم"، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

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