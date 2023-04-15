الحلقة 24 من مسلسل "جميلة".. شيري تضع خطة للتخلص من زياد متلبس بمواد مخدرة

ياسر رشاد - القاهرة - عرض مساء اليوم الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاح وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

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وشهدت الحلقة الرابعة والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

أبرز مشاهد الحلقة 24 من مسلسل جميلة

تبدأ الاحداث بوضع شيري خطة للتخلص من زياد متلبس بمواد مخدرة وتخبر هشام وتطلب منه الالتزام معها حتى لا تنتقم منه، تزورهم نرمين وتسأل هشام بعيداً عن شيري عن عدم زيارتها ويخبرها ان شيري تشك به، تريد نرمين ان تعرف نوع مولود جميلة وزياد.

تزور شهيرة طارق وتعطية عنوان رجب وتطلب منه مرة أخرى التخلص من رجب وتخبره انها لا تستطيع الاستغناء عنه خاصاً بعد غيابها عنه الفترة الماضية وتطلب منه مساعدتها ويؤكد لها طارق انه لا يستطيع قتل أحد وتطلب منه الاستعانة بأحد يقتله وتخبره انه قتل رجب "مهرها" وتخبره انها تعلم بسرقته لأموال داليا وينفي طارق كلام داليا، تخبره شهيرة ان المقابل سيكون حصتها في المدرسة، يطلب منها طارق ان تتنازل عن حصتها أولا وتوافق وتهدده لو فكر اللعب بها مثل داليا.

يحاول أبناء داليا اقناعها بالتنازل عن القضية التي رفعتها ضد والدهم وترفض داليا وتنعي حظها في أولادها، تطلب جميلة من والدتها ان تطمئن خاصاً انها أبلغت الشرطة عن رجب، تعترض شهيرة عن ابلاغ الشرطة و لكن جميلة يؤكد لها ضرورة الامر و ان البوليس سيقوم بالتحقيق مع كل شخص شاهد رجب، تطلب شهيرة من جميلة إعطاء اخواتها نصيبهم من الميراث و تؤكد لها جميلة انها كانت تنتظر للوقت المناسب و انتهاء علاقة مي بأكرم و لكنها تخشى على أيه من زوجها شريف، تطلب شهيرة من جميلة إعطائها نصيبها في الميراث بالإضافة الي نصيب ايه و تعدها عدم إعطائه لها الا في الوقت المناسب و تخبرها ان أيه غير سعيدة، تطلب جميلة من والدتها ان ترتاح و تعدها التفكير في الامر.

يزور شريف رجب في منزلة، تنقذ نرمين زياد من مخطط شيري وتطلب منه الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الامر،

يسألها زياد عن المتسبب في الامر وتخبره انه شريف.

بعد زيارته لرجب يعود شريف للمنزل ثائر ويطلب من أيه بعد ان أيقظها من نومها ان تمضي له مجموعة أوراق، تحاول أيه معرفة السبب ويخبرها انه ورق تنازلها عن حقوقها وحضانتها لابنتها، ترفض أيه ولكنه يضربها ويطلقها و يطردها خارج البيت بملابس النوم.

يخبر زياد جميلة ان نرمين انقذته من قضية مخدرات وتؤكد له جميلة ان نرمين وراء هذه الخطة، تذهب أيه لجميلة وتخبرها بما فعله شريف معها، تسأل شيري هشام عن الشخص الذي تحدث معه عن خطتهم للتخلص من زياد.

قصة مسلسل "جميلة"

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الاخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس اليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

أبطال وصناع مسلسل "جميلة"

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.

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